45-летняя Николь Шерзингер вышла на сцену в прозрачном платье

Экс-участница группы The Pussycat Dolls американская певица Николь Шерзингер вышла на сцену в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

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45-летняя знаменитость выступила на публике в прозрачном платье, декорированном массивной блестящей фурнитурой. Помимо этого, она надела туфли на высоких каблуках, а в качестве аксессуаров выбрала длинные серьги. Кроме того, звезде собрали волосы наверх и нанесли мейкап в пастельных тонах.

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Ранее в июне 45-летняя Николь Шерзингер показала новые фото в бикини. Знаменитость показала стройную фигуру в купальнике белого цвета, включающем бюстгальтер с узлом посередине и плавки с низкой посадкой.