Звезду «Золушки» сняли в мини-платье с глубоким декольте на прогулке

Американская певица и актриса Камила Кабельо попала в объективы папарацци в откровенном наряде на прогулке. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

27-летнюю звезду фильма «Золушка» засняли в Монако в синем мини-платье с глубоким декольте и вырезами в области бедер. При этом на фото видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера. Поверх упомянутого изделия она надела плюшевый жакет голубого цвета.

Помимо этого, Кабельо примерила прозрачные босоножки на невысоком каблуке, дополнив образ маленькой сумкой в тон образу.

Ранее в июне звезда «Золушки» прошлась по улице в мини-шортах. Помимо этого, она надела черные высокие сапоги на каблуках, декорированные мехом, и серую кофту с длинным рукавом.