Хирург рассказал, как омолодить руки

Названы способы омолодить руки: никто не узнает ваш настоящий возраст
Руки нередко выдают возраст человека, ведь они больше всего подвержены различным воздействиям на протяжении всей жизни. Однако есть способы омолодить эту часть тела.
Пластический хирург Владислав Григорянц рассказал, что о женщине многое говорят ее руки. Есть два вида процедур, которые помогут сделать их молодыми и красивыми.
Речь идет о косметологической процедуре и липофилинге. Во время первой под кожу вводят филлеры из гиалуроновой кислоты. Филлеры разглаживают излишки сухой кожи, которая образовалась из-за потери подкожно-жировой клетчатки.
При липофилинге у женщин выкачивают жир из зон, где его много, и вводят под кожу рук. Григорянц добавил, что еще есть процедура фотоомоложения, которая избавляет от пигментации, передает «Газета.Ru».
Ранее врач и специалист по китайской даосской медицине Анна Владимирова рассказала, что китаянки в возрасте используют даосский механизм омоложения лица, чтобы выглядеть моложе. По ее словам, идея заключается в навыке активного расслабления мышц. Также врач отметила, что можно использовать самомассаж по точкам, которые отвечают за расслабление основных мышц лица, и посоветовала использовать гаджет под названием скребок гуаша.