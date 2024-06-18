Тренд на острые скулы набирает популярность в TikTok. Считается, что заполучить точеный подбородок может помочь жевательная резинка. Блогеры сообщают, что лучше всего выбрать специальную, более тугую жвачку. Упражняться с ней нужно до полутора часов в день — при необходимости можно делать перерывы. Не забывают инфлюенсеры демонстрировать и впечатляющий вариант «после» — правда, специалисты уверены, что если это не монтаж, то в лучшем случае — оптическая иллюзия.

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«Существенная разница в освещении создает впечатление большей четкости линии подбородка», — объяснил дерматолог Пол Дж. Фрэнк в беседе с The Cut.



Врач предупредил, что скорее всего достичь желаемого эффекта с помощью одной только жевательной резинки не выйдет, однако есть риск столкнуться с проблемами со здоровьем. Разрастание жевательных мышц в случае «успешных» тренировок практически неминуемо приведет к проблемам с челюстью.