Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева объяснила неожиданные изменения во внешности и стиле. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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24-летняя инфлюэнсер разместила серию снимков, в описании к которым объяснила, что стала тяготеть к минимализму. По словам знаменитости, она перестала делать яркий маникюр, который ранее меняла несколько раз в месяц, и наращивать волосы.

«Сейчас мне нравятся мои естественные волосы. Я делаю аккуратный маникюр с японским покрытием. Предпочитаю минимализм почти во всем. Конечно, во мне осталась та часть, которая любит быть экстравагантной, любит быть в центре внимания. Просто она стала проявляться гораздо реже, чем раньше», — высказалась Саева в блоге.



Ранее в июне Дина Саева похвасталась новой сумкой за миллионы рублей.