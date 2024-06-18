Серена Уильямс не может покорить мир моды

Спортивная карьера и прием специальных препаратов повлиял на внешний вид американки. У Серены сильно раскачен вверх - мускулистые руки и грудь, от чего нарушились пропорции тела. Долгое время хейтеры называли ее мужчиной из-за треугольного типа фигуры.

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«Меня называли мужчиной, потому что я выглядела очень сильной. Говорили, что я использую допинг, что должна выступать не в женском, а в мужском спорте, потому что выгляжу гораздо сильнее других женщин», - рассказывала Уильямс.



Серена неоднократно признавалась, что любит свое тело и заботится о нем: она много тренируется и правильно питается. По словам теннисистки, она с детства была крупной и ничего не может сделать со своей физиологией.

«Мы разные. Мы сильные, мускулистые, высокие, маленькие, худые — но все мы женщины, и мы гордимся этим», - резюмировала теннисистка.



После завершения карьеры Серена решила отдать предпочтение моде и светским выходам. Несмотря на всю любовь к своему телу и принятию, стилистам сложно подобрать образ для Уильямс. Ее раскаченный верх и довольно массивное лицо нужно визуально сглаживать и смягчать вещами. Однако порой все выходит наоборот – в итоге вместо миловидной дамы, на ковровые дорожки выходит массивная женщина в корсете, который только подчеркивает ее внешние особенности.

Серена, по ее же словам, каждый раз думает, что выглядит превосходно. Когда теннисистка только заходила на территорию моды, многие эксперты были уверены, что она станет иконой бодипозитива и продемонстрирует женскую красоту в любом ее проявлении. Но в итоге каждый выход спортсменки – это разочарование и повод для насмешек со стороны хейтеров.

Видимо подобная реакция Уильямс не особо волнует. Она на протяжении двух десятков лет оттачивала мастерство в теннисе, являлась первой ракеткой и достигала высот. Теперь она решила восполнить все светские возможности, поэтому с радостью посещает любые светские мероприятия.

Даже в этом плане она дисциплинирована – 42-летняя спортсменка посещает каждый показ и мероприятие, на которое получает приглашение. В этот раз Серена посетила показ «Off-White». Она надела платье длины миди, это плюс, подобная модель подчеркивает стройные ноги женщины. Однако сверху на плечи она накинула объемный бомбер, который только прибавил ширины рукам. Это опять привело к нарушению пропорций тела и визуальному увеличению его верхней половины. Стилисты Серены попытались использовать эффект, который в ходу у супермоделей, но у девушек, которые выходят на подиум, зачастую другой тип фигуры. В случае спортсменки бомбер только увеличил ее массивность.

Поклонники теннисистки уже не надеются увидеть достойный выход Серены. Хейтеры советуют ей найти другого стилиста, который учтет все особенности фигуры спортсменки. Однако пока Уильямс не сдается и пытается покорить мир моды.

Зачастую Серена надевает вещи мини, который подчеркивают ее широкие бедра. В случае теннисистки одежда должна быть чуть длиннее и заканчиваться на самом стройном месте.

Серена пока не прислушивается к мнению общественности и продолжает выходить в свет в не самой подходящей одежде. Теннисистка считает, что мир моды должен принять ее такой. Однако сейчас она только сталкивается с критикой в свой адрес и даже с оскорблениями.