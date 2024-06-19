Вишневый дизайн — самый модный тренд летнего маникюра

Для тех, кто хочет добавить яркости в летние образы, появился отличный вариант — «вишнёвые ногти» или cherry nails. В начале 2024 года этот вишневый дизайн был одним из главных трендов в мире нейл-арта, но тогда суть была в том, что мастера просто использовали тёмно-вишнёвое однотонное покрытие. Сейчас же «вишневый» маникюр приобрел более буквальное значение. Мастера рекомендуют рисовать на ногтях маленькие красные ягоды вишни. На первый взгляд задача может показаться простой, но не каждый такой маникюр будет выглядеть стильно. Собрали для вас несколько идей для модного «вишнёвого» маникюра, который точно стоит попробовать этим летом.

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Этой весной и летом фрукты и ягоды стали настоящим трендом. Вишневый принт используют не только в бьюти-сфере, но и в дизайне одежды, сумок и аксессуаров. Если вы пока не готовы носить футболку, усыпанную клубникой и апельсинами, то можете повторить фруктовый тренд в маникюре. Сейчас самый модный способ носить «вишневые ногти» — это добавить изображение ягод к френчу.

Многие девушки выбирают для «вишневого» маникюра светло-розовый или классический белый френч. Возможно, этот дизайн стал таким популярным благодаря своей универсальности: даже с необычными узорами в виде вишенок он все равно выглядит сдержанно. Но если вам не нравятся розовый и белый цвета, попробуйте другие сочетания. Например, вишня будет хорошо смотреться с модным небесно-голубым или кремово-жёлтым. Результат будет не хуже. А для тех, кто любит «глазированный» маникюр, рекомендуем покрыть френч блестящей втиркой и нарисовать на кончиках ногтей ягоды.

Вишневый френч — популярный, но далеко не единственный способ создания яркого и стильного образа. Вы можете выбрать и однотонное покрытие, и украсить его изображением вишни. Рекомендуем обратить внимание на нежные оттенки розового, голубого или желтого — на их фоне ягоды будут выглядеть особенно эффектно.

Если вы не хотите использовать несколько оттенков в маникюре, можно создать более сдержанный вариант, нанеся изображение вишни на нюдовую базу. Тут вариантов дизайна тоже множество: вы можете нарисовать крупные вишни в центре ногтя или украсить его несколькими мелкими вишенками. Добавьте цветы или мелкие стразы — выбор за вами. Конечно, вишенка не обязательно должна быть на каждом из 10 ногтей. Вы можете выбрать 1–2 акцента, а остальные ногти покрыть более сдержанным дизайном. В общем, фантазии этим летом есть где разгуляться.