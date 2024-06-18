51-летняя Дита фон Тиз раскрыла секрет красоты

Американская исполнительница шоу в стиле бурлеска, фотомодель, певица Хизер Рене Свит, более известная как Дита фон Тиз, в рамках подкаста Dumb Blonde раскрыла секрет своей красоты.

© Lenta.ru

51-летняя знаменитость рассказала, что во избежание появления морщин старается не спать на боку.

«Сон на спине творит чудеса», — заявила она и пояснила, что когда ей хочется перевернуться на бок, то она располагает подушку под головой таким образом, чтобы ее лицо не прижималось к ней.



Кроме того, артистка призналась, что принимает коллаген и практикует медитации.

«Я лежу на спине как зомби, закрываю глаза и лежу с поднятыми ладонями. Это помогает и я сплю очень чутко», — отметила звезда.



В феврале сообщалось, что Дита фон Тиз снялась в откровенных образах для рекламы своего бренда нижнего белья Dita Von Teese Lingerie. Тогда манекенщица предстала перед камерой в комплекте, который состоял из прозрачного бюстгальтера и кружевных трусов с высокой посадкой.