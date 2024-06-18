Певец Витас опубликовал фото жены в откровенном наряде

Жена певца Витаса снялась в латексном боди. Светлана Грачева позировала в откровенном наряде своему мужу, который и опубликовал ее фото в соцсетях.

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Артист с семьей отдыхает в Турции. Недавно супруга исполнителя отметила в отеле свое 40-летие. Витас показывал поклонникам, как публично поздравил Светлану с днем рождения, назвав ее самой красивой женщиной.

Исполнитель рассказывал, что в отеле они практически единственные, кто посещает фитнес-зал. Артист давно занимается боксом и постепенно приобщил к тренировкам жену и детей, и на отдыхе они не прекращают заниматься спортом.

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Певец признавался журналистам, что влюбился в Светлану Гранковскую (в девичестве. — Газета.Ru) с первого взгляда — исполнителю тогда было 19 лет, а его избраннице 15. В 2006 году пара поженилась, и через два года у них родилась дочь, которую назвали Аллой. В 2015 году у супругов появился на свет сын Максим, а в 2021 году — девочка Алиса. Третью беременность жены певец не афишировал и о рождении ребенка сообщил постфактум. Он впервые показал младшую дочь поклонникам, когда той было три месяца.