Актриса Янина Студилина показала фигуру в купальнике

Звезда сериала «Ранетки» Янина Студилина разделась на камеру до бикини. Актриса снимала видео на пляже в Сочи и поделилась кадрами в соцсетях.

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Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост, восхитившись фигурой: «Вы идеальная», «Шикарная», «Вот это тело», «Красотка», «Притягательная», «Огонь», «Невероятно хороша», «Лучшая», «Нереальная».

© Соцсети

Звезда признавалась в личном блоге, что для нее очень важен внешний вид, поэтому она редко позволяет себе есть «запрещенку». Для артистки приоритетнее сохранить фигуру, чем удовлетворить «сиюминутное» желание и съесть торт. А также Студилина активно занимается спортом, плавает и практикует йогу даже на отдыхе.

У знаменитости есть семилетняя дочь от доктора экономических наук Александра Роднянского-младшего. Артистка развелась с мужем из-за его нежелания жить в России. Студилина признавалась, что супруг не захотел возвращаться в Москву и это стало последней точкой в их отношениях.