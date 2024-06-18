Женщина поделилась, как сделать так, чтобы растение прижилось

Понравилась мне тут традесканция. Сорт не знаю, но — красавица. Каждый год распускается в палисаднике возле многоэтажного дома огромный куст. И каждый год, спеша на работу, я ей любовалась.))

© 7dach

В магазине мне она (когда вспоминала о ней) не попадалась, а иногда я о ней (особенно зимой) забывала. Однажды, проходя мимо, я увидела, как женщина ухаживает за клумбой. Вот тут-то я и выпросила у нее отростки. Она мне дала целую охапку, и самое ужасное, что они никак не хотели давать корни. Я-то думала, что у меня приживаются все растения (особенно похожие на комнатные). Оказывается — нет.

Вот и пришлось пользоваться опробованным дачниками способом с проверенными стимуляторами.

Купила «Корневин» от «Доброй силы» и — не пожалела.

Способ применения — как для комнатных растений. Опудривала «Корневином» место среза черенка и высаживала в увлажненную почву. Через 10 дней еще раз поливала концентратом раствора из расчета 1 г. препарата на 1 л. воды.

И вот оно — счастье! Моя традесканция пустила корни, прижилась и начала расти. Куст пока небольшой, но очень активно разрастается, и скоро я буду делиться с соседями))

Кстати, этим же «Корневином» обрабатывала еще одно комнатное растение (название его не знаю).

В общем, терпение, труд и «Корневин» сделали свое дело)) У меня есть чудесная традесканция!