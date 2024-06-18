Певица Альбина Джанабаева поделилась кадрами со своей тренировки

Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева поделилась кадрами со своей тренировки на улице. Звезда показала в личном блоге, как качает ягодицы.

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У знаменитости трое детей от певца Валерия Меладзе: 20-летний Константин, названный в честь брата артиста, 9-летний Лука и 3-летняя Агата. Супруги рассказывали в интервью, что растят дочь без помощи нянь, чтобы не пропустить важные моменты в жизни девочки, как это было с сыновьями.

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Джанабаева признавалась, что после каждых родов ей было тяжело возвращаться в прежнюю форму. По словам певицы, чудес не бывает и только с помощью строгой дисциплины можно добиться хороших результатов. Звезда худела, контролируя питание, занимаясь спортом и делая аппаратные процедуры и массажи.

От первого брака с Ириной Малухиной у Меладзе есть еще трое детей: старшей дочери Инге 33 года, средней Софье 25 лет, а младшей Арине 21 год. Сестры общаются со своим отцом и периодически делятся снимками с ним в соцсетях, но, по словам их матери, с Джанабаевой они не контактируют.

10 июня 2024 года певец впервые стал дедом. Его дочь Софья родила сына, которого назвала Георгием.