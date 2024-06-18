Cтилист перечислил трендовые женские топы и дал советы по выбору

Какие фасоны подходят для разных типов фигур и как их комплектовать?

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Лето уже в разгаре. Самое время обновить свой гардероб трендовыми топами. В этом сезоне дизайнеры представили разные варианты, которые выделят каждую модницу из толпы и помогут составить стильный образ.

Летние топы идеально подходят для любых случаев: простая прогулка по городу, романтический ужин или отдых на пляже. Их также легко комбинировать с юбками, шортами или брюками. Вместе с экспертом разбираемся, на какие модели обратить внимание и как составить стильные луки.

О чём расскажем

«Топ — обобщённое понятие для разных видов женских плечевых изделий. Как правило, это блузки без рукавов, укороченные футболки, майки, бандо, выполненные из лёгкой ткани. Все они идеально подходят для создания стильного образа. Топ — обязательный элемент летнего гардероба. Это лёгкая и удобная вещь. Рассказываю, какие модели сегодня в тренде».



Топы отличаются своим разнообразием. Во время шопинга можно найти абсолютно разные модели – от базовых до остротрендовых. Фасоны оригинального кроя, с принтом или декором относятся к категории стильных вещей. Такие топы делают образ интересным, но тут есть и минус. Их сложнее комбинировать с другими вещами.

Я рекомендую иметь в гардеробе два варианта топа: базовый и стильный. Так у вас получится составлять как можно больше красивых летних образов.

Как выбрать топ по фигуре?

Если у вас подтянутое, стройное тело, то сложностей с выбором топов возникнуть не должно. Вы можете покупать то, что больше нравится. Однако если нюансы фигуры имеются, то здесь нужно обращать внимание на некоторые детали. Рассказываю подробнее.

Например, у вас выпирает живот. В таком случае я рекомендую выбирать удлинённые топы из плотной ткани. Отлично подойдёт корсетный крой. Он подчеркнёт линию декольте и талию, скрывая недостатки. Также с этой задачей прекрасно справятся топ с баской и бандо без бретелей. Они идеально подходят для создания романтичных женственных образов.

Также обратите внимание на топы с чашечками, если вы обладательницы небольшой груди и вас это беспокоит. Такие модели визуально придают объём.

Если же у вас пышная грудь, тогда лучше выбрать варианты из эластичной ткани, которые помогут держать форму. Красивую линию декольте подчеркнёт топ с V-образным вырезом в бельевом стиле, выполненный из шёлка или сатина. Также обращайте внимание на принт и декор. Лучше, если на топе не будет лишних деталей. Так вы снимете дополнительную визуальную нагрузку с зоны груди.

Обратите внимание на тип своей фигуры. Если у вас перевёрнутый треугольник (плечи шире бёдер), то рекомендую присмотреться к топам с диагональным вырезом, на одно плечо и в греческом стиле с хомутом на шее. Эти модели визуально сузят плечи, что придаст силуэту более сбалансированные пропорции.

Обязательно перед покупкой оцените, сможете ли вы носить топ с бюстгальтером или накладками на грудь. Помните, что бретелей от нижнего белья не должно быть видно.

Трендовые топы — 2024

Для создания стильных образов стоит обзавестись несколькими летними топами. Так вы легко сможете дать волю фантазии и самовыражаться с помощью одежды. В этом году прекрасно дополнят ваш гардероб модные женские топы пяти дизайнов. Рассказываю подробнее про каждый.

Базовый топ

Однотонные топы с простым декором, без дизайна – база, которая легко сочетается с любыми вещами. Этот беспроигрышный вариант никогда не выйдет из моды.

Базовый топ станет прекрасным элементом гардероба. Он легко впишется в любой образ. Его можно носить как с деловыми костюмами, так и с шортами из денима. Нейтральные цвета и простой крой топа позволят вам экспериментировать с другими элементами гардероба, аксессуарами и даже макияжем.

Майка-алкоголичка

Майка-алкоголичка – наверное, самая удобная летняя одежда. Именно поэтому уже не первый год она остаётся в фаворитах у модных инфлюенсеров. Если вы до сих пор не успели обзавестись простой хлопковой майкой, то ещё есть время в полной мере насладиться комфортом и выглядеть ультрамодно.

Такие топы прекрасно сочетаются с джинсами любого кроя. Однако этим летом популярны две модели – капри и широкие багги. Образ с первыми джинсами лучше дополнить туфлями на небольшом каблуке с леопардовым принтом или обувью красного цвета. Так получится создать акценты в луке.

Образ с широкими джинсами багги можно завершить кроссовками или босоножками на платформе. Вечером накиньте сверху или повяжите вокруг талии клетчатую рубашку. Так вы будете выглядеть как streetstyle-модель. Такая майка очень стильно смотрится с классическими брюками с поясом. Также можно дополнить образ пиджаком мужского кроя. Мода на контрасты с нами надолго.

Кружевной топ

Тренд на топ в бельевом стиле не покидает нас уже давно, но в этом году дизайнеры добавили новых деталей и интересных решений.

Сейчас особенно актуальны топы, выполненные из кружева или из полупрозрачной сетчатой ткани. Такие модели больше напоминают нижнее бельё. Однако если грамотно вписать их в образ, то они будут смотреться сногсшибательно!

Такие топы можно носить с голубыми джинсами прямого кроя, юбкой-карандаш или костюмными шортами. Получится минималистичный, но интересный лук. Для создания ярких образов подойдёт кружевной топ в комбинации с леопардовыми брюками или юбкой. Кстати, они также относятся к must have одежде 2024 года.

Топ-бандо

Эта модель не покидает модный мир уже долгое время. Бандо имеет прямой и простой крой с открытыми плечами и спиной. В классическом варианте у него нет бретелей. Однако бывают варианты с завязками на шее.

Топ держится за счёт плотной посадки. У некоторых моделей есть встроенные чашечки. Они дают дополнительную фиксацию. Также можно встретить топы с косточками, которые помогают улучшить форму груди.

В магазинах представлены базовые и трендовые модели. Сегодня популярны бандо из денима. Мода нулевых в наши дни получила новый виток развития. Такие дизайны были актуальны в 2000-х.

Топ с рюшами или воланами

Тренд на романтические образы на пике популярности. Топы с рюшами или воланами, выполненные из лёгкой летящей ткани, добавят нежности и кокетства.

Такие модели сочетаются с денимом – джинсами, шортами и юбкой любой длины. Всё зависит от ваших личных предпочтений.

Для самых романтичных девушек лучше выбрать атласную юбку полной длины. Образ идеально подойдёт для свидания. С таким топом вы будете выглядеть элегантно и нежно одновременно.

Качественные материалы

Поскольку топы – летняя одежда, следует тщательно подходить к его выбору. Старайтесь ориентироваться не только на крой и дизайн, но и на состав ткани.

Предпочтение следует отдавать натуральным материалам: хлопку, вискозе, льну и шёлку. Чаще всего на полках магазинов представлены топы из дешёвых синтетических материалов. Такие варианты лучше не покупать. Однако синтетическая ткань хорошего качества позволит коже дышать.

Посмотрите, хорошо ли топ держит форму. В нём должно быть комфортно и тактильно приятно в любую погоду. Выбирая топ, обязательно примерьте его. Вы должны почувствовать, комфортно ли вам в нём. Также следует обратить внимание на незаметные, но очень важные детали – вырез и длину. От кроя зависит, как одежда будет смотреться именно на вас.

Модные цвета — 2024

Летом 2024-го предпочтение стоит отдать топам нежных пастельных оттенков. Сегодня популярны такие оттенки, как нежно-лимонный или персиковый (цвет года по версии института Pantone). Нежно-лавандовый также в моде уже несколько сезонов. Этот невероятно романтичный цвет помогает визуально освежить портретную зону.

Розовый уже несколько лет не покидает модные подиумы. В прошлом году был тренд на барбикор с яркой фуксией в доминанте. Однако сегодня модницы выбирают нежные цвета.

Я рекомендую присмотреться к более чистым оттенкам, поскольку приглушённый пыльно-розовый может придать тусклости коже лица. Это прибавит вам возраста.

Топы – стильный элемент гардероба на лето. Но важно выбирать правильную модель. Опирайтесь на свои личные предпочтения, образ жизни и тип внешности. Развивайте насмотренность и не бойтесь экспериментировать. Только так вы сможете найти свой уникальный стиль и выглядеть каждый день модно и необычно.