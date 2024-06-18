Душ: как принимать его летом, чтобы не потеть еще больше

Это был длинный и жаркий день, а вы уже второй раз идете в душ. Был бы и третий, но в офисе плескаться нельзя, а жаль. После утренней прогулки вы вспотели, и решили быстро ополоснуться, а теперь наступил конец дня, и вы готовы смыть с себя остатки дневной грязи (вместе с тревогами и проблемами). Но, каким бы освежающим ни был летний душ, его частое принятие в течение дня может нанести вред вашей коже — если только вы не будете следовать нескольким правилам, одобренным дерматологом.

© Global Look Press

«В целом, более частое принятие душа может привести к сухости кожи, поскольку вода лишает ее естественных масел», — говорит дерматолог Ирина Куроедова.



Это особенно важно для тех, у кого сухая или чувствительная кожа, но и для остальных полезно знать несколько простых правил.

Принимайте душ недолго

Как бы ни было приятно просто понежиться в душе, для кожи лучше, чтобы он был коротким.

«Важно, чтобы продолжительность душа была недолгой, примерно 5—10 минут, чтобы свести к минимуму длительное воздействие воды, которая может пересушить эпидермис», — объясняет Ирина.



Когда мы интенсивно потеем, кожа и так теряет драгоценную влагу, не нужно усугублять ситуацию.

Избегайте слишком горячей воды

Летом это несложно, но убедитесь, что вы не принимаете горячий душ, который сильнее сушит кожу, чем теплый или прохладный. Хорошая новость заключается в том, что польза холодного душа для кожи не ограничивается собственно прохладой.

«Когда на кожу попадает холодная вода, организм усиливает кровоток, чтобы поддержать основную температуру и защитить жизненно важные органы, но при этом снижает скорость кровообращения в верхних слоях дермы», — говорит Ирина.



Кроме того, холодная вода помогает снять зуд, уменьшить воспаление и сузить поры — ваша кожа будет выглядеть более здоровой, как только вы выйдете из-под струй воды.

Используйте мягкое очищающее средство

Несмотря на то, что в жаркий день ваше тело может чувствовать себя отвратительно (липко, потно — брр!), вам не нужно использовать сильное мыло, чтобы очистить себя от пота и грязи. Поскольку мыло имеет более высокий pH, чем ваша кожа, оно может лишить дерму естественных масел и липидов и оставить ее сухой и раздраженной.

Чтобы избежать этого, Ирина советует умываться мягким средством, не содержащим сильных щелочей.

«Использование мягких очищающих средств помогает питать кожу и минимизировать возможное раздражение и сухость, которые могут возникнуть при использовании жесткого мыла или абразивных скрабов», — говорит она.



Кроме того, антибактериальных средств для мытья тела следует избегать любой ценой, поскольку они еще больше нарушают естественную флору и фауну вашего тела.

Вытрите тело насухо

«Чтобы сохранить как можно больше естественной влаги, лучше всего вытираться насухо похлопывающими движениями, а не энергично растирать кожу», — утверждает Ирина.



Или просто накиньте хлопковый пушистый халат и позвольте ему впитать излишки воды.

Нанесите увлажняющий крем

Наконец, не забудьте вернуть коже влагу с помощью лосьона или крема для тела. Лучше всего подойдут те, которые содержат глубоко проникающие элементы наподобие гиалуроновой кислоты. А вот тяжелые формулы с большим количеством питательных масел лучше оставить до зимы.