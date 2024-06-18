Как Зендея и Хейли Бибер: учимся создавать стиль теннис кор

Если в прошлом году все дружно носили розовый цвет в стилистике Барби (угадайте с трех раз, почему), то год 2024 ознаменовался теннисной эстетикой. А все благодаря Зендее и фильму, в котором она сыграла главную роль. И, конечно, тут же возник стиль теннис кор, который сейчас считается самым горячим трендом лета.

© РИА Новости

Сдержанные силуэты и чистые цвета

«Как и в случае с нарядами для игры на корте, палитра теннис кора — это сдержанные силуэты и цвета: белые, кремовые, желтые, зеленые и черные оттенки отлично смотрятся на теннисных кортах. В этом же духе выдержаны платья для тренировок, плиссированные юбки, трикотажные поло и спортивные козырьки. И, разумеется, розовый, желтый и зеленый цвета теннисного мяча не оставляют равнодушными», — объясняет стилист Маша Ведерникова.



Спокойная роскошь

Теннис кор — это история про довольно простую манеру одеваться, но образ предполагает спокойную роскошь — подумайте о золотых часах с рубиновыми ободками, сверкающих цепочках и кольцах из головокружительно дорогих дизайнерских бутылках для воды.

Теннис, как и лыжный спорт, и парусный спорт, исторически ассоциируется со с времяпрепровождением богачей и аристократов. Так что придется соответствовать, если вы хотите попасть в стилистику. Ну или хотя бы виртуозно делать вид. Что для этого нужно? Перечисляем ключевые моменты.

Короткая юбка в складку

«Если вы все еще не сподобились купить новую юбку этим летом, то это ваш шанс — симпатичная теннисная юбка. Идеально для лета: ткань, отводящая пот, и встроенные шорты — то, что нужно для тенниса, гольфа и пиклбола. А еще эти милые плиссированные мини-юбки хорошо подходят для ужина с подругами, свидания и прогулок по городу», — рассказывает Маша.



Белые кроссовки в стилистике ретро

Все знают, что белых кроссовок в гардеробе много не бывает? Попробуйте для теннис кор стиля ретро-кроссовки для тенниса. Их отличительные черты — контрастная пятка, плоская подошва, контрастные полоски. Их, кстати, можно носить летом куда угодно, сейчас это не столько спортивная обувь, сколько вещь smart casual.

Солнцезащитные очки

Прошлогодние футуристические очки этим летом превратились в нечто более спортивное, обтекаемой формы и с хорошим прилеганием к лицу. Такие очки не только украсят ваш теннисный наряд, но и станут невероятно практичными для пробежек и тренировок на свежем воздухе.

Трикотаж в полный рост

«Когда речь идет о трикотаже, обратите внимание на белый, традиционный для тенниса, цвет. Полоски в стиле преппи и роскошные хлопковые ткани. Не забудьте про классические пуловеры и кардиганы больших размеров с полосатой отделкой. Их носим с тренировочными леггинсами, брюками с широкими штанинами или юбкой макси а-ля Зендея», — говорит Маша.



Теннисные аксессуары

Козырьки, тренировочные повязки и белые носки помогут вам создать единый образ. Не помешает и кошелек для монет в виде теннисного мяча или большой бант для волос, как у Зендеи.

Рубашки-поло

Это еще один ключевой элемент теннисного стиля, который вырос в модный элемент из эстетики старых денег и тенденций пиклбола, наблюдавшихся прошлым летом. Очень хорошо смотрятся винтажные трикотажные ткани, модные обрезанные поло, открывающие великолепно накаченный пресс или поло больших размеров (про которые говорят: «Я стащила их у своего парня, играющего в теннис»). Сверху можно надеть куртку-бомбер оверсайз, как Хейли Бибер.