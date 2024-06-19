Физиолог дал советы по выбору обуви летом

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин рассказал, на что обращать внимание при выборе обуви.

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Материалы, из которых изготовлен верх обуви, должны быть натуральными, поделился он в разговоре с газетой «Известия».

«Летом отдавайте предпочтение закрытой обуви с дышащей кожей или натуральной тканью», — сказал Созыкин.



По его словам, лучше выбрать изделие с подошвой из натуральных материалов или из гибкой и эластичной резины, а также со шнурками или липучками для лучшей фиксации стопы и жёстким задником.

Высота каблука не должна превышать 4 см, чтобы минимизировать вероятность развития варикоза, заключил специалист.

Ранее член Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Арутюнов посоветовал не брать в путешествие слишком много вещей.