Вечернее платье и кроксы! Брук Шилдс задает новую моду

Сногсшибательная американская актриса Брук Шилдс стала главной звездой торжественной церемонии вручения премии «Тони», а все потому что актриса выбрала для мероприятия вечернее платье и пляжную обувь.

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Накануне в Театре Дэвида Коха Линкольн-центра в Нью-Йорке прошло главное театральное награждение США — 77-я торжественная церемония вручения премии «Тони». Ежегодно в рамках премии чествуют достижения лучших бродвейских звезд.

На ковровой дорожке церемонии перед репортерами блистали многие звезды шоу-бизнеса. Примечательно, что появились как лауреаты и номинанты премии, так и приглашенные знаменитости. Среди присутствующих отметилась и Брук Шилдс. Она выглядела, вне всяких сомнений, ярче прочих коллег. А все потому, что 59-летняя звезда сочетала казалось бы несочетаемое, надев кроксы с вечерним платьем.

А пока поклонники восхищались смелым экспериментом Брук, сама она призналась, что кроксы выбрала не ради привлечения внимания, а из-за состояния здоровья. Недавно Шилдс перенесла сложную операцию на ноге и немного смущенно сообщила журналистам: