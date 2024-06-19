Какие шорты лучше всего выбрать для городского образа? Объяснил стилист

Для городского образа лучше всего выбирать шорты из качественной однотонной ткани. Об этом "Москве 24" рассказала стилист Алекса Евдокимова.

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Она уточнила, что правильные шорты должны быть из легкой костюмной или смесовой ткани или изо льна. По ее словам, вписать в стильный образ можно модели из джинсы, если они будут однотонного голубого цвета без потертостей и с ровными подшитыми краями.

"Важно, чтобы шорты не были очень короткими. Кстати, как раз можно присмотреться к бермудам - сейчас это актуальная модель. А чтобы ноги казались стройнее, длина должна быть такой, чтобы край шорт заканчивался на самом тонком месте бедра", - посоветовала Евдокимова.



Стилист советует сочетать шорты с трикотажными топами или майками, поверх которых накидывать легкую рубашку, или с пиджаками. Российский стилист Александр Рогов до этого призвал приобрести для летнего сезона короткие шорты. По словам эксперта, чем короче этот предмет гардероба, тем моднее.

Александр Рогов также обратил внимание, что микро-шорты были представлены на таких показах, как Gucci, Prada, Nina Ricci, Hermès, Max Mara, Isabel Marant, Versace и не только.