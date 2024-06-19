Какие шорты лучше всего выбрать для городского образа? Объяснил стилист

Для городского образа лучше всего выбирать шорты из качественной однотонной ткани. Об этом "Москве 24" рассказала стилист Алекса Евдокимова.
Она уточнила, что правильные шорты должны быть из легкой костюмной или смесовой ткани или изо льна. По ее словам, вписать в стильный образ можно модели из джинсы, если они будут однотонного голубого цвета без потертостей и с ровными подшитыми краями.
"Важно, чтобы шорты не были очень короткими. Кстати, как раз можно присмотреться к бермудам - сейчас это актуальная модель. А чтобы ноги казались стройнее, длина должна быть такой, чтобы край шорт заканчивался на самом тонком месте бедра", - посоветовала Евдокимова.
Стилист советует сочетать шорты с трикотажными топами или майками, поверх которых накидывать легкую рубашку, или с пиджаками. Российский стилист Александр Рогов до этого призвал приобрести для летнего сезона короткие шорты. По словам эксперта, чем короче этот предмет гардероба, тем моднее.
Александр Рогов также обратил внимание, что микро-шорты были представлены на таких показах, как Gucci, Prada, Nina Ricci, Hermès, Max Mara, Isabel Marant, Versace и не только.