Преимущества глиняной маски и как ее правильно использовать

Имеющиеся научные работы показывают, что глиняные маски действительно улучшают состояние кожи и не только.

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Рекомендуется их наносить один-два раза в неделю, чтобы увидеть результат и свести к минимуму побочные эффекты.

Существует несколько разновидностей глины. Какие-то из них больше подходят для уменьшения жирности кожи и прыщей, а какие-то помогают убрать воспаление и покраснение.

Бентонитовая глина. Она может сильно сушить кожу. Кроме того, бентонит обладает некоторыми антибактериальными и противовоспалительными свойствами, может вылечить высыпания. Маска из такой глины может быть полезна для жирной кожи.

Каолиновая глина. Маски из каолиновой глины часто используются для контроля жирности или кожного сала на коже без её пересушивания. Каолин также может удалять примеси и может быть полезен людям с прыщами.

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Французская зелёная глина. Она помогает вытягивать загрязнения из пор кожи. Это может улучшить кровообращение. Одно старое исследование показало, что такая глина может подавлять рост бактерий.

Глина рассул. Особенно полезна она для чувствительной и зрелой кожи, так как улучшает её структуру и омолаживает. Некоторые говорят, что глина рассул может бороться с прыщами, удалять загрязнения и улучшать эластичность кожи.

На глиняную маску может возникнуть аллергия, особенно если вы используете её чаще, чем рекомендуется. Людям с сухой или чувствительной кожей следует быть особенно осторожными при использовании таких масок.