Сабато Де Сарно представил новую мужскую коллекцию Gucci весна-лето

Новая мужская коллекция Gucci весна-лето 2025 Menswear от Сабато Де Сарно пронизана духом сёрфинга. Дизайнер черпает вдохновение в своей любви к музеям и галереям, а также в мемуарах Уильяма Финнегана «Дни варваров», где герой обретает свободу через путешествия и самовыражение.

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Коллекция пестрит сочными, летними цветами. Де Сарно мастерски сочетает их, создавая динамичные и игривые образы. Рубашки, жакеты и аксессуары украшают принты с пальмами, дельфинами и листьями гибискуса. При этом дизайнер умело использует многослойность, миксуя рубашки, футболки, поло и шорты. Не боится он экспериментировать и с длиной, сочетая короткие шорты с длинными жакетами из лёгкой хлопковой ткани.

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Аксессуары коллекции поддерживают сёрфинг-тематику: солнцезащитные очки с яркими ремешками, сумки из лаковой кожи, напоминающие доски для серфинга. Необычные украшения из звеньев, напоминающих бамбук, и модульные сумки с сёрферскими брелоками добавляют индивидуальности. Несмотря на тематику, коллекция осталась функциональной, ведь неопреновые тапочки - это вполне удобная обувь на лето.

В целом, коллекция Gucci весна-лето 2025 Menswear - это глоток свежего воздуха в мире моды. Де Сарно искусно сочетает традиции бренда с новыми идеями, создавая смелые и запоминающиеся образы. Коллекция является гимном свободе самовыражения и вдохновляет на покорение собственных волн.