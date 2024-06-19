Никола Кохлан из «Бриджертонов» стала лицом новой линейки от Skims

Ким Кардашьян не только большая поклонница «Бриджертонов», но и проницательная бизнес-леди. Вслед за оглушительным успехом сериала от Netflix она поступила так, как поступил бы любой человек с чутьём к инфлюенсерам. Звезда написала главной героине Николе Кохлан с предложением стать лицом новой коллекции Soft Lounge от Skims. Леди Уистлдаун точно есть что сказать по этому поводу!

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Снятые Елизаветой Породиной неземные фотографии сияющей актрисы идеально передали настроение пресс-тура третьего сезона, в ходе которого Никола выгуляла 68 образов. С платьем от Rodarte, вдохновлённом Боттичелли и прототипом нашумевшего «голого платья», она просто вскружила голову!

Платья из стрейч-джерси в оттенках «кость», «лимонад» и «сахарная слива» теперь не единственные в гардеробе звезды, ведь она давняя фанатка моделей от Skims.

«Фасоны Soft Lounge невероятно удобны, комфортны, мягки и так прекрасны», — сказала актриса.



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«Никола — источник вдохновения на экране и за его пределами, она действительно оживила кампанию нежностью и энергией», — добавила Ким.



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