Blugirl представил новую летнюю коллекцию

Молодежное ответвление модного бренда Blumarine не перестаёт вдохновлять! Современные наряды с романтическим акцентом всегда отличаются итальянским колоритом. То, что нужно для весенне-летней коллекции! В этот раз команда решила взглянуть на своё наследие в современных реалиях. Поэтому романтичная и сексуальная героиня не прочь добавить иронии, ведь она отличается лёгким взглядом на жизнь.

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Как мы помним, в 2021 году стартовал перезапуск Blugirl, хотя и до им удавалось разгадать уникальную итальянскую формулу женственности, которая при этом не выглядит слишком нарочито. В новой коллекции вы найдёте голубую рубашку классического силуэта, но с анималистичным принтом, шоколадную кожанку с выбитой розой на спине или ажурное платье в стиле Монники Белуччи. Большую роль в коллекции играет цвет, ведь даже классический костюм в ярко-синем оттенке выглядит очень свежо.

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Дом явно вдохнул в свою историю новую жизнь, презентовав совсем другое новое восприятие женственности. Будем следить!