Бандо, ретро и другие купальники — хиты этого лета

Купальный сезон уже в самом разгаре, и каждая модница стремится выглядеть стильно и элегантно на пляже или у бассейна. В этом году на пике популярности оказались определенные модели купальников, которые буквально завоевали сердца fashion-див со всего мира. Давайте рассмотрим самые яркие хиты летнего сезона, которые вы обязаны приобрести!

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Бикини с асимметричным верхом

Эта модель купальника покорила многих своим стильным и оригинальным дизайном. Асимметричный верх добавляет образу изюминку и делает его лаконичным, но при этом запоминающимся. Такой купальник идеально подойдет как для отдыха на пляже, так и для похода в бар или ресторан у бассейна. Выбирайте яркие цвета или модели с интересным принтом — и ваш образ будет безупречен!

Купальник-бандо

Этот вариант станет настоящим хитом этого лета. Купальник-бандо смотрится очень современно, а также позволяет минимизировать следы от загара на коже. Бандо — идеальный выбор для тех, кто предпочитает более закрытый верх купальника. Модели с узорами в стиле народной вышивки или цветочными мотивами пользуются особой популярностью.

Ретро

Соскучились по старым трендам? Тогда купите купальник с высоким низом! Трусы с высокой талией не только помогут скрыть некоторые недостатки фигуры, но и добавят вашему образу нотку ретро-шарма. Этот стиль прекрасно подходит для тех, кто предпочитает более закрытые модели купальников. Высокие трусы визуально вытягивают ноги и делают силуэт более стройным.

Слитный купальник

Классика никогда не выходит из моды, и слитный купальник — яркий тому пример. Такой костюм придаст образу женственности, а также подчеркнет ваши изгибы. Несмотря на облегающую форму, он также отлично скроет живот или складки на боках. Чтобы выделиться из толпы, можно рассмотреть модели с одной бретелью или стразами.

Минимализм

Если вы предпочитаете более минималистичные и элегантные образы, однотонные купальники — ваш выбор. Такие модели отлично подчеркивают красоту фигуры и позволяют создавать различные образы с минимумом усилий. Выбирайте купальники в насыщенных цветах, таких как бордовый, темно-синий или изумрудный, и вы точно не останетесь незамеченной на пляже.

Не забывайте, что главное в любом образе — это уверенность и комфорт. Подбирайте купальник, который подходит именно вам по фигуре и стилю.