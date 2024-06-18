Во всем блеске и цвете: тренды макияжа этого лета

Летом можно дать себе волю и распаковать яркие палетки теней, достать наконец-то цветную тушь и отложить помаду строгих цветов до наступления холодов. В компании бьюти-блогера Рии Горбуновой мы собрали самые сочные тренды мейкапа этого летнего сезона. Сохраняйте в закладки!

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Оранжевые румяна

Поклонники ярких цветов могут ликовать, ведь оранжевый снова в тренде! Первые ассоциации с этим оттенком — летние закаты и потягивание Aperol Spritz у бассейна, а показы весна-лето 2024 доказывают, что оранжевые румяна смотрятся оригинально и стильно. Рия:

«Они прекрасно смотрятся на коже любого тона и придают макияжу сияние и теплоту».



Вы будете чувствовать себя практически в отпуске на тропическом пляже, где бы вы ни находились. В целом, макияж глаз в теплых тонах предпочтителен этим летом.

Перламутровая кожа

Если у вас сухая или нормальная кожа, стоит задуматься о дополнительном сиянии, тем более перламутровая кожа — хит летнего сезона 2024. Рия:

«В этом году вместо золотистых оттенков, которые были характерны для предыдущих сезонов, нам пора обратить внимание на более холодные тона».



Выберите опаловые тени для век с блестками или попробуйте перламутровый жидкий хайлайтер для сияния.

Блестящие помады

Глянцевые, сияющие текстуры возвращаются, придавая образу свежесть и молодость. От прозрачных до насыщенных цветов, блестящие помады обеспечивают дополнительный объем, делая губы визуально более пухлыми и привлекательными. Попробуйте яркие оттенки, такие как розовый или красный, чтобы добавить дерзости и игривости вашему макияжу, или выберите нейтральные тона с блеском для создания нежного и романтичного образа.

Зеленые тени

Зеленые тени для век стали настоящим хитом модных показов этого лета. Зелень в макияже глаз подчеркивает природную красоту и придает взгляду свежесть и загадочность. Зеленый цвет подходит для любого типа кожи и цвета глаз. Используйте зеленые тени в монохромном исполнении или сочетайте их с нейтральными оттенками, чтобы создать стильный и современный образ. Дополните макияж тонкими черными стрелками и тушью для ресниц для завершения мейкапа.

Естественные брови

В тренде естественные, не перегруженные брови. Вместо четких, графичных линий, мы стремимся к мягким и натуральным формам, подчеркивающим естественную красоту лица. Естественные брови требуют минимального ухода: достаточно лишь слегка заполнить пробелы и уложить их гелем для бровей. Такой подход делает лицо более выразительным и придает ему гармоничность.