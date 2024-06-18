Секс-символ MMA показала фото в откровенном виде

Девушка-боец смешанного стиля Пейдж Ванзант снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных снимках секс-символ MMA запечатлена позирующей перед камерой в купальнике ярко-розового цвета, состоящем из обнажающего грудь бюстгальтера и плавок с высокой посадкой. Также она надела открытую кепку с прозрачным козырьком, уложила волосы в легкие локоны и сделала макияж в стиле smoky eyes.

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Поклонники восхитились фотосессией спортсменки в комментариях под постом.

«Какие прекрасные ракурсы», «Очень горячо», «Шикарная девушка», «Невероятное тело», — высказывались они.



Ранее сообщалось, что канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной хоккеисткой в мире, поплавала в море в откровенном виде.