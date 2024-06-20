Визажист дал советы, как нарисовать красивые стрелки

Веко нужно припудрить перед тем, как рисовать стрелки, предварительно можно также нанести на него специальную базу. Об этом «Москве 24» рассказала свадебный стилист, визажист Эля Тюменова.

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«Далее карандашом или кисточкой подводки надо поставить точку там, где мы планируем заканчивать стрелку. Потом от нее провести линию до начала роста ресниц и только после этого коротенькими штрихами начать прорисовывать стрелку дальше», — сказала эксперт.



По ее словам, чтобы создать эффект «распахнутого» взгляда, стрелку можно доводить только до середины века. Если протянуть ее до внутреннего уголка, можно сделать макияж «кошачий глаз». Чтобы внешний кончик стрелки был тонким, необходимо набрать на кисть немного корректора или тонального крема, промокнуть ее о салфетку и подчищающими движениями снизу увести кончик стрелки вверх, заключила Тюменова.

Визажист-эксперт Иль Де Ботэ Анастасия Юлина до этого рассказала «Газете.Ru», что монохромный макияж — один из главных трендов летнего сезона. По словам специалиста, монохромный макияж выполняется с помощью всего одного продукта. Для его создания можно использовать, например, кремовые румяна в любимом оттенке или помаду.