На Международном кинофестивале "Кинокот" в Воронеже пройдет показ мод

Организаторы II Международного кинофестиваля "Кинокот", который пройдет в Воронеже с 27 июля по 27 августа, представят гостям показ мод. Упор сделают на работы молодых дизайнеров региона, сообщил ТАСС руководитель фестиваля Артем Иванов.

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"В 2023 году у нас также прошел показ мод воронежских дизайнеров. Но тогда модельеры представили коллекцию одежды, созданную в рамках фестивальной артшколы моды, вдохновляясь воронежскими народными костюмами и узорами. В 2024 году упор сделали именно на молодых дизайнеров", - сказал собеседник агентства.



Иванов уточнил, что будут представлены частично или полностью коллекции воронежских дизайнеров. В одной коллекции обычно около 10 образов.

"Моделям мы дадим различные атрибуты киноиндустрии, например, хлопушку или камеру", - отметил он.



Ранее Иванов сообщал ТАСС, что режиссер Лоик Порше из Франции станет председателем жюри кинофестиваля.

Первый фестиваль короткометражного кино прошел в Воронеже в течение недели в августе 2023 года. Участники прислали более 160 работ, мероприятия фестиваля посетили более 5 тыс. гостей.