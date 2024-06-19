Максим Галкин* выложил фото с певицей Аллой Пугачевой и детьми

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкую фотографию с певицей Аллой Пугачевой и их детьми.

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18 июня Максиму Галкину исполнилось 48 лет. Юморист решил отпраздновать день рождения в ресторане со своими близкими. На новом снимке актер был запечатлен вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми: дочерью Лизой и сыном Гарри. Звездная семья позировала у стола, на котором стоял праздничный торт.

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Максим Галкин и его сын Гарри были одеты в белые футболки. Алла Пугачева выбрала для торжества макси-платье с цветочным принтом и облегающий лонгслив. Лиза позировала в серебристом платье и белом жакете. Образ дочери артистов завершила кожаная мини-сумка Prada, стоимость которой €1900 (около 175 тысяч рублей).

29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый певицы сообщал, что она планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников. Он признавался, что звездная пара хочет, чтобы дети получили образование в Лондоне.