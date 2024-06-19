Блогер Милана Тюльпанова показала фигуру в купальнике

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-нападающего сборной России по футболу Александра Кержакова, снялась в крошечном бикини. Блогер позировала перед зеркалом в раздевалке фитнес-клуба и поделилась кадрами в соцсетях.

© Социальные сети

Бизнесвумен не скрывает, что сделала много пластических операций. Блогер меняла форму и размер груди, увеличивала ягодицы, а также ложилась под нож хирурга для прорисовки рельефных мышц живота. По словам знаменитости, у нее с детства было много комплексов из-за внешности, с которыми она решила бороться радикальными методами. Тюльпанова говорила, что старается вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, чтобы поддерживать тело в тонусе и как можно дольше сохранять результат, полученный после пластики.

© Социальные сети

Блогер три года была замужем за Кержаковым, у них есть общий сын Артемий. По решению суда мальчик остался жить со своей матерью. Бизнесвумен отмечала, что экс-муж практически не участвует в воспитании ребенка — спортсмен забывает прислать сыну подарок на день рождения и звонит ему только раз в несколько месяцев. Однако блогер не настраивает мальчика против отца, и для Артемия родитель по-прежнему остается примером для подражания.