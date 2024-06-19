Женщина лишилась соска из-за пластики груди

Россиянка лишилась соска во время пластики груди. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

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В январе прошлого года 37-летняя жительница Краснодара Алена (фамилия не уточняется) решила записаться в клинику «Екатерининская» на операцию. По ее словам, хирург справился со своей работой плохо. После маммопластики пациентка заметила, что грудь стала непропорциональной, а сосок начал темнеть. В связи с этим Алене провели повторную операцию, в ходе которой сосок был удален. Спустя год после реабилитационного периода в груди девушки образовались кисты.

Из-за появившихся осложнений врач предложил вернуть деньги только за первую операцию, но пациентка отказалась. В настоящий момент Алена составляет иск в суд и посещает консультации в других клиниках.

В декабре прошлого года сообщалось, что россиянка сделала пластику за 325 тысяч рублей и осталась с изуродованным телом.