Стилист объяснила любовь Успенской и Долиной к мини-юбкам

Стилист-имиджмейкер Вероника Лемле из США объяснила любовь российских эстрадных певиц Любови Успенской и Ларисы Долиной к мини-юбкам. Ее комментарий приводит издание «Страсти».

Эксперт проанализировала внешний вид артисток. По ее мнению, 70-летняя Успенская и 68-летняя Долина носят такую одежду в знак протеста против старения.

«Это ничего общего не имеет с действительно настоящей эстетикой, когда мини-юбка надевается исключительно потому, что это красиво», — отметила Лемле.



Чтобы носить подобные вещи, нужно обладать идеальной стройной фигурой, считает специалист.

«Для этого нужно иметь не только стройные подтянутые ноги, но и в целом вся фигура должна быть действительно такой худощавой, модельного телосложения», — пояснила она.



В апреле дизайнер и создательница одноименного модного бренда Донна Ида объяснила любовь принцессы Уэльской Кэтрин к узким джинсам.

По словам эксперта, данная вещь является неотъемлемой частью ее стиля. При этом, как отмечает Ида, Кейт Миддлтон не нарушает королевский протокол.