Здравый выбор и здоровые решения: как найти “своего” пластического хирурга

Тамара Гогохия, пластический хирург и заведующая отделением пластической хирургии клиники Medall, – о том, как выстроить доверие между доктором и пациентом и по каким критериям искать врача, который станет своим.

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В понятие «хороший врач» каждый из нас вкладывает что-то свое, и это неудивительно: личные вкусы и предпочтения индивидуальны. При этом в мире эстетики важны и признанные идеалы красоты, и высокие стандарты медицины. И именно они служат нам опорой при принятии решения о коррекции собственной внешности.

Эксперты индустрии констатируют: принимая решение обратиться к врачу, пациенты как правило идут «на хирурга». Безусловно, эта позиция обоснована: имеют значение репутация специалиста, отзывы пациентов и личные рекомендации. Взвешивая все за и против, необходимо обратить внимание на опыт и послужной список доктора, объем и качество его портфолио, уровень квалификации.

Немаловажный фактор – качество личного общения с врачом, отмечает Тамара Гогохия, пластический хирург и заведующий отделением пластической хирургии клиники Medall.

"Выбор специалиста – очень ответственный процесс, – отмечает эксперт. – У некоторых людей на поиск своего врача уходят годы. Прежде всего для врача важны профессионализм и опыт. Но опыт – это не только годы медицинского стажа и количество проведенных операций. Это умение анализировать и осмысливать информацию".



Еще один ключевой момент – умение вызвать доверие потенциального пациента. Во время консультации и личного общения человек оценивает, насколько ответственно доктор относится к принятию решений и своей профессии в целом, подчеркивают в клинике Medall.

"Первый личный диалог во время очной консультации очень важен, – уверена Тамара Гогохия. – Это фундамент дальнейшей работы. Должен произойти контакт, определенная химия, возникнуть личное доверие. Надо убедиться, что у врача и пациента совпадают эстетические вкусы, критерии оценки красоты. Иначе может возникнуть непонимание с точки зрения полученного результата".



Спросите себя, комфортно ли вам с доктором, понимаете ли вы друг друга. Ценное качество врача – готовность слушать и слышать человека: его желания и его жалобы, его опасения и его надежды. Обязанность хирурга – обсудить с потенциальным пациентом возможные риски и осложнения, обозначить, в какие сроки возможно оценить предварительные и окончательные результаты операции, как будет проходить восстановление и каких изменений в образе жизни пациента потребует этот процесс.

"Откровенный разговор необходим, – подчеркивает Тамара Гогохия. – Задача врача – определить моральную готовность пациента к операции, ее результатам, восстановительному процессу, возможным осложнениям. А вот превозносить себя, одновременно принижая заслуги, мастерство или профессиональный уровень коллег и конкурентов врачу не следует: это верный способ подорвать доверие пациента".



Чем больше методик, подходов и техник в арсенале врача, тем выше его шансы приблизиться к идеальному результату, утверждают эксперты. Возможности хирурга это не только его знания и интеллектуальный ресурс. Для успешного маневрирования врачу необходим широкий спектр инструментов, которые нужно уметь использовать своевременно и эффективно.

Специалисты советуют не забывать делать акцент и на выборе самой клиники.

Обеспечение безопасности во время операции и после нее – это системный подход и зона ответственности именно медицинского учреждения. Эксперты рекомендуют обращать внимание на такой момент, как наличие современной операционной, оснащенной технологичным оборудованием, а также собственного отделения реанимации и интенсивной терапии, что особенно важно для послеоперационного наблюдения. Если пациент остановил свой выбор на круглосуточном стационаре, то это позволит при необходимости пройти полноценное восстановление в тех же стенах и не искать для реабилитации другой медицинский центр.