Косметолог рассказал о популярной косметологической процедуре

У каждой российской звезды существует собственный секрет сохранения молодости. Некоторые из них в беседе с 5-tv.ru Марина Аникина.

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По ее словам, одной из самых популярных косметологических процедур стала биоревитализация. Специалист пояснила, что она представляет собой курс инъекций, при помощи которых кожу насыщают гиалуроновой кислотой.

«Гиалуроновая кислота как магнит притягивает воду и тем самым способствует выработке собственного коллагена и эластина. Кожа наполняется сиянием, свежестью, разглаживаются морщинки. В среднем цена данной процедуры — 15 тысяч рублей», — рассказала Аникина.



В то же время она заметила, что множество процедур все равно не смогут стать заменой качественного домашнего ухода, а также здорового образа жизни.

Прежде в России раскрыли преступную схему действующей по всей стране «секты косметологов». С 2019 года жертвами участников данной секты стали сотни россиян.