Дочь Ким Кардашьян показала естественную внешность матери

Дочь американской телезвезды Ким Кардашьян Норт Уэст показала естественную внешность матери. Соответствующая публикация появилась на их совместной странице в TikTok.

© globallookpress

11-летняя девочка поделилась видео, на котором она предстала в черной футболке и специальной шапочке для сна. При этом она запечатлела родительницу в бежевом халате.

На размещенных кадрах видно, что на лице Кардашьян отсутствует макияж, а сам ролик не обработан фильтрами. Кроме того, можно заметить, что бизнесвумен наклеила на кожу пластыри в виде звезд, которые предназначены для лечения прыщей.

© Социальные сети

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян повторила образ своей дочери. Тогда телезвезда опубликовала снимки, на которых предстала в облегающем боди и объемных меховых штанах желтого цвета. Уточнялось, что в таком наряде недавно снималась Норт.