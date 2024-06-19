Глюкозу сравнили с Мадонной из-за одной детали на фото

Поп-исполнительницу Наталью Чистякову-Ионову, выступающую под псевдонимом Глюкоза, сравнили с Мадонной из-за одной детали на фото. Соответствующая публикация появилась в Instagram российской певицы (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На размещенном кадре 37-летняя певица предстала в черной облегающей кофте с капюшоном. При этом она распустила длинные светлые волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках. Кроме того, на снимке видно, что звезда обесцветила брови.

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Поклонники оценили образ исполнительницы в комментариях под постом.

«На секунду показалось, что это Мадонна», «Здесь очень на Мадонну похожа», «На первом фото очень похожа на Мадонну», — написали они.



В мае Глюкоза показала лицо без макияжа на видео. Артистка позировала в голубом халате в помещении с каменными стенами.