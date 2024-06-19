С чем модно сочетать юбку-макси этим летом?

Очарование юбки-макси неоспоримо. В отличие от своего более короткого аналога, юбки с длинным подолом легче адаптировать для особых случаев, например, праздничного похода в ресторан. В такие моменты в сочетании с блузкой и изящными туфлями на каблуках юбка-макси станет незаменимой вещью. А если вы смените каблуки на кроссовки, а блузку на яркую футболку, элегантный наряд превратится в повседневный и непринужденный. Так что юбка-макси станет универсальной частью любого гардероба.

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Собрали для вас пять безотказных нарядов с юбкой макси для тест-драйва этим летом.

Майка + юбка-комбинация + сабо + сумка

Рубашка в полоску + джинсовая макси + сандалии + аксессуары

Боди + юбка + сандалии + очки

Черная юбка макси + топ в тон + сандалии + очки

Юбка в стиле бохо + спортивная футболка + сабо + сумка