Матовая помада выглядит стильно и элегантно, но часто имеет тенденцию подчеркивать сухость и шелушение губ. Чтобы избежать этого и сохранить ваши губы мягкими и увлажненными, важно правильно их подготовить перед нанесением матовой помады.

Первым шагом в подготовке губ является отшелушивание. Используйте мягкую зубную щетку или специальный скраб для губ, чтобы деликатно удалить омертвевшие клетки кожи. После отшелушивания необходимо тщательно увлажнить губы. Дайте средству впитаться в течение нескольких минут, прежде чем переходить к нанесению помады.

Как нарисовать прямую стрелку на нависшем веке

Когда губы подготовлены, можно приступать к нанесению матовой помады. Начните с нанесения тонкого слоя помады на всю поверхность губ, уделяя особое внимание контуру.