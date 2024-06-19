Духи: как правильно их выбирать и почему кофейные зерна нюхать нельзя

«У женщины, которая не пользуется духами, нет будущего», — говорила Великая Мадемуазель Коко Шанель.



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И мы с ней полностью согласны, поэтому считаем, что духов у нормальной женщины слишком много быть просто не может. Но иногда очень сложно найти то, что подходит именно вам. Ловите беспроигрышный алгоритм — и пусть вас не пугает обилие ароматов. Ведь:

«Духи — это невидимый, но незабываемый, непревзойденный модный аксессуар», — по утверждению все той же Шанель.



Найдите свое любимое семейство

Каждый аромат относится к определенному семейству — существуют различные категории, включая цветочные, восточные, древесно-гурманские и свежие. Семейства могут пересекаться, и именно тогда вам пригодится понимание нот парфюмерии.

Все дело в нотах

Первый шаг к выбору парфюма — это знание нот аромата: верхних, средних и базовых. Что это значит? У каждого парфюма есть уникальная комбинация запахов, которые, по сути, и делают аромат таким, какой он есть. Верхние ноты держатся от 5 до 15 минут, средние или сердечные ноты — от 30 минут до часа, а базовые ноты — это то, что будет сопровождать вас на протяжении всего времени ношения. Как научиться их выделять и узнавать? Практика, практика и еще раз практика — другого способа нет!

Выбирайте концентрацию

Вы когда-нибудь замечали на своих духах надписи EDP, EDT или EDC? Это индикатор концентрации аромата. Чем выше концентрация, тем сильнее аромат и тем дольше он держится. Самая высокая концентрация — у духов или парфюма, где достаточно небольшого количества, чтобы аромат сопровождал вас весь день. Далее следует eau de parfum, который держится около шести-семи часов после распыления. Затем идет туалетная вода, которая является менее концентрированным составом и нуждается в пополнении, по крайней мере, дважды в день. Самая низкая концентрация — у eau de cologne, который держится всего 2—3 часа.

Помогают ли кофейные зерна при выборе ароматов?

В парфюмерных магазинах часто используют кофейные зерна, чтобы «очистить» обоняние и тем самым помочь покупателям послушать как можно больше ароматов. Парфюмер Марсель Гулов объясняет, почему это не всегда эффективный способ.

«Все наши органы чувств постоянно получают информацию. Тактильную, слуховую, зрительную. И конечно обонятельную. Однако, в отличие от слуха или зрения, наше обоняние не так сильно "натренировано", поскольку не обрабатывает в обычной жизни большое количество сложных ароматов, и может быстро уставать. Именно поэтому для нашего носа парфюмерный магазин — это испытание. А потому рекомендуется пробовать не больше 3—5 ароматов за раз, чтобы поберечь рецепторы и не перегрузить мозг», — говорит он.



Способны ли кофейные зерна «очистить» ароматы?

Кофе имеет достаточно яркий запах сам по себе. И конечно же разгрузить наш мозг от переизбытка информации не сможет, а лишь станет еще одним ее источником.

«Если вы всерьез задумались о выборе аромата, лучше всего после 3—5 тестов обязательно отдохнуть, выпить воды и выйти на свежий воздух, чтобы мозг успел уложить всю информацию и перезарядиться для знакомства с новыми ароматами», — рассказывает Марсель.



Как насчет блоттеров?

Блоттеры, или проще говоря, бумажные тестеры являются более нейтральным и универсальным способом оценить аромат.