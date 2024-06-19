Духи: как правильно их выбирать и почему кофейные зерна нюхать нельзя
«У женщины, которая не пользуется духами, нет будущего», — говорила Великая Мадемуазель Коко Шанель.
И мы с ней полностью согласны, поэтому считаем, что духов у нормальной женщины слишком много быть просто не может. Но иногда очень сложно найти то, что подходит именно вам. Ловите беспроигрышный алгоритм — и пусть вас не пугает обилие ароматов. Ведь:
«Духи — это невидимый, но незабываемый, непревзойденный модный аксессуар», — по утверждению все той же Шанель.
Найдите свое любимое семейство
Каждый аромат относится к определенному семейству — существуют различные категории, включая цветочные, восточные, древесно-гурманские и свежие. Семейства могут пересекаться, и именно тогда вам пригодится понимание нот парфюмерии.
Все дело в нотах
Первый шаг к выбору парфюма — это знание нот аромата: верхних, средних и базовых. Что это значит? У каждого парфюма есть уникальная комбинация запахов, которые, по сути, и делают аромат таким, какой он есть. Верхние ноты держатся от 5 до 15 минут, средние или сердечные ноты — от 30 минут до часа, а базовые ноты — это то, что будет сопровождать вас на протяжении всего времени ношения. Как научиться их выделять и узнавать? Практика, практика и еще раз практика — другого способа нет!
Выбирайте концентрацию
Вы когда-нибудь замечали на своих духах надписи EDP, EDT или EDC? Это индикатор концентрации аромата. Чем выше концентрация, тем сильнее аромат и тем дольше он держится. Самая высокая концентрация — у духов или парфюма, где достаточно небольшого количества, чтобы аромат сопровождал вас весь день. Далее следует eau de parfum, который держится около шести-семи часов после распыления. Затем идет туалетная вода, которая является менее концентрированным составом и нуждается в пополнении, по крайней мере, дважды в день. Самая низкая концентрация — у eau de cologne, который держится всего 2—3 часа.
Помогают ли кофейные зерна при выборе ароматов?
В парфюмерных магазинах часто используют кофейные зерна, чтобы «очистить» обоняние и тем самым помочь покупателям послушать как можно больше ароматов. Парфюмер Марсель Гулов объясняет, почему это не всегда эффективный способ.
«Все наши органы чувств постоянно получают информацию. Тактильную, слуховую, зрительную. И конечно обонятельную. Однако, в отличие от слуха или зрения, наше обоняние не так сильно "натренировано", поскольку не обрабатывает в обычной жизни большое количество сложных ароматов, и может быстро уставать. Именно поэтому для нашего носа парфюмерный магазин — это испытание. А потому рекомендуется пробовать не больше 3—5 ароматов за раз, чтобы поберечь рецепторы и не перегрузить мозг», — говорит он.
Способны ли кофейные зерна «очистить» ароматы?
Кофе имеет достаточно яркий запах сам по себе. И конечно же разгрузить наш мозг от переизбытка информации не сможет, а лишь станет еще одним ее источником.
«Если вы всерьез задумались о выборе аромата, лучше всего после 3—5 тестов обязательно отдохнуть, выпить воды и выйти на свежий воздух, чтобы мозг успел уложить всю информацию и перезарядиться для знакомства с новыми ароматами», — рассказывает Марсель.
Как насчет блоттеров?
Блоттеры, или проще говоря, бумажные тестеры являются более нейтральным и универсальным способом оценить аромат.
«Однако стоит помнить, что на коже или одежде парфюмерия может звучать иначе, чем на бумажке. Поэтому для точной оценки парфюма лучше всего попробовать его на одежде или коже», — подчеркивает Марсель.