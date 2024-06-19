Блогер Оксана Самойлова поделилась кадрами с выпускного своей дочери

Жена рэпера Джигана пришла на выпускной к средней дочери в обтягивающем платье без бюстгальтера. Блогер Оксана Самойлова опубликовала фото с торжественного мероприятия в соцсетях.

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«Сегодня у Леюшки был выпускной. 3 класс позади, осталось продержаться 8 лет», — отшутилась звезда.



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Бизнесвумен признавалась, что финансово мотивирует старших детей учиться в школе. Жена артиста «начисляет» 500 рублей за пятерку и 250 рублей — за четверку, а результаты подводит в конце недели. Однако дочери блогера могут уйти в минус. За тройку Самойлова забирает 500 рублей, а за двойку лишает девочек всех заработанных за этот период денег.

Звезда вместе с мужем растит четверых детей: 12-летнюю Ариелу, 9-летнюю Лею, 7-летнюю Майю и 4-летнего Давида. Самойлова отмечала, что очень любит маленьких детей и задумывается о пятом ребенке, но ее останавливает нехватка времени. По словам блогера, больше всех из-за этого переживает старшая девочка, которая сильно к ней привязана.