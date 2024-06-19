Хайди Клум поделилась откровенными фото в кружевном белье

Немецкая супермодель, телеведущая Хайди Клум снялась в откровенных позах в прозрачном кружевном белье. Звезда позировала на диване и поделилась кадрами с фотосессии в личном блоге.

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«Доброе утро, моя любовь», — подписала снимки 51-летняя знаменитость.



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Клум рассказывала поклонникам, что после 40 лет перестала сидеть на диетах и тренироваться «до изнеможения». Сейчас телеведущая следит за питанием, но не ограничивает себя в выборе блюд, а также поддерживает спортивную форму с помощью плавания, занятий с обручем и прыжков на батуте.

У знаменитости четверо детей. Дочь Хелен (Лени) она родила от своего жениха бизнесмена Флавио Бриаторе, но рассталась с ним еще во время беременности. Во втором браке с певцом Силом у супермодели родились двое мальчиков и девочка: сейчас Генри 18 лет, Йохану 17 лет, а Лу 14 лет. В 2009 году музыкант удочерил старшего ребенка жены, а через три года супруги развелись.

С 2019 года супермодель замужем за музыкантом Томом Каулитцем, который моложе нее на 16 лет. Общих детей у пары нет.