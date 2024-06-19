Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс раскрыла секрет стройности после родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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42-летняя спортсменка поделилась видео, которое записала в кабинете косметолога. На размещенных кадрах она предстала в вязаном кроп-топе и юбке. Знаменитость запечатлела на камеру , как специалист делает ей RF-лифтинг живота.

«Я вижу прогресс, когда моя кожа возвращается в норму, и вместе с ней возвращается моя уверенность. Мое тело никогда не будет прежним, потому что в моей жизни недавно появились два удивительных человека», — рассказала она.



Также Уильямс призналась, что принимает свое тело таким, какое оно есть.

«Мне всегда будут нравиться мои шрамы и растяжки после рождения детей», — заявила она.



В феврале Уильямс показала фигуру в купальнике во время отдыха на яхте. Тогда теннисистка стояла перед камерой в полный рост, держа на руках рожденную в августе прошлого года дочь.