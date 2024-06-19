Блогер назвала правила выбора аксессуаров на пляж этим летом

Сборы на пляж требуют такого же ответственного подхода, как и сборы в отпуск в целом. Трэвел-блогер Александра Николенко рассказала, что всегда есть в ее пляжной сумке и без каких вещей на пляже она не представляет свое лето 2024.

© unsplash

Правильная шляпа

Наверное, одна из важнейших вещей, которые только могут быть. Как правило, мы проводим под открытым солнцем не менее пары часов, а значит, необходимо не только защитить кожу, но и умудриться не получить солнечный удар. Александра:

«Каждый год в моей пляжной сумке новая шляпа, они всегда разные, но точно со мной. В этом году, кстати, я заменила шляпу на панаму — это сейчас горячий тренд».



Вы же можете обратить внимание на ту модель, которая была бы комфортна для вас — федора, канотье или классическая шляпа с широкими полями. Эти варианты не планируют выходить из топов в ближайшее время.

Шлепанцы

Вы наверняка возьмете в отпуск пару босоножек, но не забудьте положить шлепанцы или сандалии на плоском ходу. Многие забывают о том, что на пляже вы просто замучаетесь бороться с завязками или ремнями на обуви, предназначенной для города. Простые шлепанцы спасут вас на морском берегу, а для большего комфорта, как советует наш эксперт, вы можете приобрести специальную обувь для хождения по острым камням, если планируете отдыхать на галечном пляже.

Украшения

Кто сказал, что украшения нужно оставить до вечера? На пляже вполне уместны любые виды украшений, которые не будут вам мешать. Ничего удивительного, что основной пляжный тренд украшений — морской, но помимо этого вы можете сделать выбор и в пользу крупных подвесок и сережек-конго из натуральных материалов, которые актуальны в этом сезоне как никогда. Единственное, будьте осторожны с гвоздиками — они очень легко теряются в воде.

Кимоно

Безусловный тренд этого лета — пляжное кимоно. Александра:

«Я очень люблю различные накидки, в этом году планирую подобрать кимоно из льна. Очень удобно и материал не вызывает раздражения».



К слову, если вы выбираете кимоно из плотных материалов, его можно легко использовать и в городских образах, например, миксуя с легкими брюками или же хлопковыми шортами.