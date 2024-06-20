Cамые актуальные модели сумок этого лета до 10 000 рублей

Говорят, на сумках не стоит экономить. Дискутировать на эту тему, пожалуй, нет смысла: эпоха быстрой моды еще не завершена, а мы под ее влиянием покупаем новые аксессуары каждый сезон. А потому предлагаем подборку сумок, стоимость которых не превышает 10 000 рублей. Заодно и в летних трендах разберемся.

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Удлиненный багет

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Сначала был французский багет, формой которого вдохновилась Сильвия Фенди, создав сумку со «съедобным» названием. В 90-е такие модели были практически у всех, а несколько сезонов назад они вернулась в нашу жизнь. Возвращение, надо сказать, было триумфальным: сумка-багет абсолютно нетребовательна в стилизации.

Замша

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Вестерн-эстетика, громко заявившая о себе еще осенью, любит замшу. Это объясняет, почему практически каждая it-girl быстро обзавелась сумкой из приятного на ощупь благородного материала. Среди самых востребованных моделей — вместительные тоуты и шоперы. Однако допустимы и более миниатюрные варианты, в том числе круглые.

Бьюти-кейс

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Дизайнеры решили вывести из тени сундучки-косметички, в которых мы привыкли хранить наши бьюти-сокровища. Собственно, такие модели — это 2 в 1: миниатюрные и очень вместительные, для повседневной носки. Маленький лайфхак: зачастую такие позиции бренды размещают на своих сайтах в разделе «Для дома».

Серебро

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Металлический тренд все еще с нами. Однако, если вы не готовы впустить в свою жизнь такие экстравагантные вещи, как серебристые брюки или пиджак, всегда можно ограничиться блестящими аксессуарами. Это тот случай, когда сумка и обувь в тон не будут выглядеть too much: серебра много не бывает.

Плетеные

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Никогда не покидающие нас мечты о пляже заставляют окружать себя вещами в соответствующем стиле. Вьетнамки уже гордо дефилируют по улицам города, не отстают от них и плетеные сумки наподобие пляжных. Авоськи, пакеты, мешок на кулиске — никогда не возникало желания сплести такую самостоятельно?

Поясная

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Сумки-«бананки» были на гребне волны пару лет назад. Если у вас есть такая, то продолжайте ее носить. Вариант особенно удобен для разного рода поездок — руки остаются свободными. И все же в текущем сезоне предлагаем обратить внимание на более строгие модели вроде лаконичного конверта, который можно и на плечо повесить.

Чехол

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Практичность такого крошечного аксессуара, конечно, под вопросом, но модели вертикальной ориентации, куда может поместиться лишь смартфон, пока еще не освободили свое место под солнцем. Как бы то ни было, всегда можно присмотреться к сумочкам, которые разрешат положить в себя не только телефон, но и минимально необходимые вещи вроде расчески и зеркальца.