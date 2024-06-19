Звезда «Ранеток» снялась в трендовых купальниках

Звезда сериала «Ранетки» Янина Студилина снялась в трендовых купальниках в Сочи и поделилась кадрами в соцсетях. Актриса позировала в примерочной и попросила поклонников помочь ей с выбором пляжного наряда.

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«Какой выбрать? Первый или второй? Когда прогулки по Морскому порту заканчиваются покупками. Будьте осторожны, выбор интереснее, чем даже в Москве», — обратилась к аудитории артистка.



Звезда признавалась в личном блоге, что для нее очень важен внешний вид, поэтому она редко позволяет себе есть «запрещенку». Для артистки приоритетнее сохранить фигуру, чем удовлетворить «сиюминутное» желание и съесть торт. А также Студилина активно занимается спортом, плавает и практикует йогу даже на отдыхе.

У знаменитости есть семилетняя дочь от доктора экономических наук Александра Роднянского-младшего. Артистка развелась с мужем из-за его нежелания жить в России. Студилина признавалась, что супруг не захотел возвращаться в Москву и это стало последней точкой в их отношениях.

Ранее звезда «Ранеток» разделась на камеру до бикини.