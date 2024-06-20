Александр Рогов раскрыл трендовые сочетание в одежде

Стилист Александр Рогов раскрыл неожиданное сочетание в одежде, которое стало трендовым. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

Эксперт посоветовал носить брюки и юбку одновременно.

«Брюки плюс юбка — интересный прием стилизации будущей осени, который можно попробовать на себе уже сейчас», — заявил он.



Специалист подчеркнул, что подобные образы в своих коллекциях уже продемонстрировали люксовые марки, такие как The Row, Ambush и Bottega Veneta.

Ранее стилист Алекса Евдокимова назвала россиянкам подходящие для города шорты. В первую очередь она рекомендовала обратить внимание на льняные модели без принтов.