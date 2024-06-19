Джулия Робертс дебютировала в новом образе на гала-концерте

Ослепительная улыбка, большие карие глаза и грива светлых волос. Джулия Робертс стала блондинкой! Сменив свой фирменный цвет волос на более летний и маслянистый оттенок, актриса дебютировала в новом образе на гала-концерте в Голливуде по сбору средств в эти выходные.

Актриса общалась со многими людьми, но особенно хочется выделить Джо Байдена, Барака Обаму и её давнего друга Джорджа Клуни. Прошло несколько месяцев с момента последнего появления Джулии на публике. Когда мы в последний раз видели Робертс, её волосы были длинными, уложенными и русыми. Новая причёска намного короче — длиной до ключиц. Стрижка идеально сочеталась с чёрным платьем Джулии.

Джулия Робертс и Джордж Клуни

В свои 56 лет Робертс уже давно придерживается своих косметических принципов, всегда оставаясь естественной. Тем не менее, она решилась на смелый переход! «При кардинальной смене цвета, в данном случае с рыжего на светлый, я всегда придерживаюсь одного и того же подхода: медленно и методично, всегда сохраняя здоровье и целостность волос», — сказала колорист звезды, пояснив, что для такого серьезного изменения цвета требуется несколько сеансов.

Кади Ли объяснила, как она создала красивый многомерный блонд, добавив более светлые пряди вокруг лица, чтобы придать сияние коже. А том, что смена образа всегда поднимает настроение, говорит широкая улыбка Робертс. Уже записываемся к колористу!