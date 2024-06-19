Глюк'oZу с трудом узнали на новом снимке

Старшая дочь Глюк'oZы любит экспериментировать с внешностью. Поддалась такому же соблазну и сама певица.

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На новом фото в социальных сетях артистку попросту не узнать.

Наталья Ионова, она же Глюк'oZa, редко балует поклонников экспериментами с внешностью. Певица и без того роскошно выглядит, виртуозно совмещая в себе нежную внешность с сексуальностью и порой даже дерзостью. Однако новый тренд на осветленные брови не обошел стороной даже Наталью.

На новом снимке в социальных сетях Глюк'oZa позировала в темном худи, который сделал ее похожей на подростка еще больше. Дополнили наряд черные ногти, массивное кольцо и высветленные брови. Поклонники признались, что узнали Ионову с большим трудом. Говорят, что в таком виде она очень похожа на Мадонну.

К слову, не так давно другая поп-дива Нюша тоже вышла в свет с осветленными бровями. Но причина ее экспериментов с внешностью вполне понятна — развод с мужем и стремление к обновлению, а вот ради чего Наталья вдруг решила изменить имидж ее фанаты пока так и не поняли.