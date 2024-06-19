Louis Vuitton весна-лето 2025 Menswear: сложность, замаскированная под простотой
В своей новой мужской коллекции сезона весна-лето 2025 Фаррелл Уильямс представил сложную мозаику идей, закодированную в простом повествовании о цвете кожи. От чёрного до белого, с оттенками коричневого, бежевого и серого — коллекция отражала весь спектр оттенков человеческой кожи. Вдохновением послужили как Олимпиада-2024 в Париже, так и президентские выборы во Франции. Уильямс сотрудничал с группой дизайнеров-африканцев, что отразилось в использовании клетки, напоминающей паттерны авиакомпании Air Afrique.
Показ был разделён на две части: дипломат и студент. В одежде прослеживались отсылки к классическим элементам мужского гардероба, но с добавлением множества тщательно продуманных деталей. Камуфляжные мотивы, переосмысленные принты Африки, жаккардовые ткани с разноцветными вкраплениями — всё это создавало ощущение глобальности и единства.
Louis Vuitton весна-лето 2025 Menswear
Кажущаяся простота вещей скрывала невероятную сложность ручной работы. Выбитый на коже или дениме логотип LV был едва заметен. Некоторые элементы одежды расшиты вручную чёрным бисером по чёрной ткани, а другие украшены кристаллами и жемчугом. Одной из самых сложных вещей стала рубашка с жакетом, расшитая вручную узором из жемчуга и хрусталя. Над ней работала команда из 30 мастеров в течение 10 дней. Аксессуары не отставали от общей идеи. Сумки, украшения, обувь и солнцезащитные очки были выполнены из мягкой кожи с увеличенной монограммой и отделкой из растительного дубления.
Louis Vuitton весна-лето 2025 Menswear
Показ Louis Vuitton SS'25 — это гимн человечеству, завернутый в роскошную одежду. Он демонстрирует высочайшее мастерство и поднимает темы единства, культурного наследия и взгляда на мир с разных точек зрения.