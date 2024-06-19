Louis Vuitton весна-лето 2025 Menswear

В своей новой мужской коллекции сезона весна-лето 2025 Фаррелл Уильямс представил сложную мозаику идей, закодированную в простом повествовании о цвете кожи. От чёрного до белого, с оттенками коричневого, бежевого и серого — коллекция отражала весь спектр оттенков человеческой кожи. Вдохновением послужили как Олимпиада-2024 в Париже, так и президентские выборы во Франции. Уильямс сотрудничал с группой дизайнеров-африканцев, что отразилось в использовании клетки, напоминающей паттерны авиакомпании Air Afrique.

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Показ был разделён на две части: дипломат и студент. В одежде прослеживались отсылки к классическим элементам мужского гардероба, но с добавлением множества тщательно продуманных деталей. Камуфляжные мотивы, переосмысленные принты Африки, жаккардовые ткани с разноцветными вкраплениями — всё это создавало ощущение глобальности и единства.

Кажущаяся простота вещей скрывала невероятную сложность ручной работы. Выбитый на коже или дениме логотип LV был едва заметен. Некоторые элементы одежды расшиты вручную чёрным бисером по чёрной ткани, а другие украшены кристаллами и жемчугом. Одной из самых сложных вещей стала рубашка с жакетом, расшитая вручную узором из жемчуга и хрусталя. Над ней работала команда из 30 мастеров в течение 10 дней. Аксессуары не отставали от общей идеи. Сумки, украшения, обувь и солнцезащитные очки были выполнены из мягкой кожи с увеличенной монограммой и отделкой из растительного дубления.

Показ Louis Vuitton SS'25 — это гимн человечеству, завернутый в роскошную одежду. Он демонстрирует высочайшее мастерство и поднимает темы единства, культурного наследия и взгляда на мир с разных точек зрения.