Звездные гости на презентации новых спортивных капсул belle you

Дарья Клюкина, Надежда Стрелец, Наталья Осман, Екатерина Ким, Марианна Елисеева и другие пришли на светскую вечеринку лета.

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Модная презентация прошла во флагманском магазине belle you в Столешниковом переулке. Новые капсулы лично представили генеральный директор Роберт Нуретдинов и креативный директор Марина Голомаздина.

Чтобы создать нужную атмосферу зал магазина декорировали тематическими фотозонами и инсталляциями, украсили витрины арт объектами из теннисных ракеток, а также установили кастомную станцию, на которой гости могли дополнить футболку фирменной вышивкой на выбор.

Главной темой презентации стала капсула одежды для спорта Sport Elit, вдохновленная красотой элитарных видов спорта — тенниса, гольфа и паддела. В капсулу вошли плиссированные юбки-шорты, велосипедки, топы, футболки, ветровка на молнии, а также аксессуары (носки, кепки и козырьки) и рюкзак в коллаборации с брендом Moveli. Фишка капсулы в том, что в ней одновременно сочетаются комфорт и эстетика, что позволяет не только носить модели на тренировки, но и миксовать их с базовой одеждой, создавая образы для города.

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Поддержать новые капсулы бренда пришли Дарья Клюкина, Надежда Стрелец, Наталья Осман, Екатерина Ким, Марианна Елисеева, Ирма Оганова, Яна Короед, Ксения Китаева, Вика Романенко, Стеша Маликова, Дана Манасир и многие другие.

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В качестве подарка гости презентации получили тематические адвент-календари belle you, в которые вошли: комплект белья, набор носков, солнцезащитный крем от бренда D’Alba, брелки от бренда KRIVIKOSO и набор наклеек от бренда O Paper Paper.