Звездные гости на презентации новых спортивных капсул belle you
Дарья Клюкина, Надежда Стрелец, Наталья Осман, Екатерина Ким, Марианна Елисеева и другие пришли на светскую вечеринку лета.
Модная презентация прошла во флагманском магазине belle you в Столешниковом переулке. Новые капсулы лично представили генеральный директор Роберт Нуретдинов и креативный директор Марина Голомаздина.
Чтобы создать нужную атмосферу зал магазина декорировали тематическими фотозонами и инсталляциями, украсили витрины арт объектами из теннисных ракеток, а также установили кастомную станцию, на которой гости могли дополнить футболку фирменной вышивкой на выбор.
Главной темой презентации стала капсула одежды для спорта Sport Elit, вдохновленная красотой элитарных видов спорта — тенниса, гольфа и паддела. В капсулу вошли плиссированные юбки-шорты, велосипедки, топы, футболки, ветровка на молнии, а также аксессуары (носки, кепки и козырьки) и рюкзак в коллаборации с брендом Moveli. Фишка капсулы в том, что в ней одновременно сочетаются комфорт и эстетика, что позволяет не только носить модели на тренировки, но и миксовать их с базовой одеждой, создавая образы для города.
Поддержать новые капсулы бренда пришли Дарья Клюкина, Надежда Стрелец, Наталья Осман, Екатерина Ким, Марианна Елисеева, Ирма Оганова, Яна Короед, Ксения Китаева, Вика Романенко, Стеша Маликова, Дана Манасир и многие другие.
В качестве подарка гости презентации получили тематические адвент-календари belle you, в которые вошли: комплект белья, набор носков, солнцезащитный крем от бренда D’Alba, брелки от бренда KRIVIKOSO и набор наклеек от бренда O Paper Paper.