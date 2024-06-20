В чем разница между косметологическим салоном и клиникой

Несмотря на схожесть оказываемых услуг, между клиниками и салонами на рынке косметологических услуг существуют значительные отличия. Зачастую они напрямую влияют на безопасность оказываемых процедур. Тонкости работы таких организаций светскому обозревателю BFM-Новосибирск Ирине Мжельской раскрыла в рубрике «Советы эксперта» Наталья Воробьёва – владелец центра косметологии Be Lucce.

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Ирина МЖЕЛЬСКАЯ: Сегодня очень многие заведения предлагают косметологические услуги – это салоны, клиники и даже частные мастера, работающие на дому. Как выбрать из всего представленного на рынке многообразия, чтобы получить качественную услугу и не навредить здоровью? Чем отличается, например, салон от медицинской клиники? Об этом нам расскажет в рубрике «Советы эксперта» Наталья Воробьёва – владелец центра косметологии Be Lucce, соучредитель сети стоматологических клиник «блеск».

Это третий выпуск «Советов эксперта» с Натальей Воробьёвой. Ссылки на предыдущие материалы о том, как безболезненно избавиться от целлюлита и избежать «серых» аппаратов, наводнивших бьюти-сферу, будут указаны в конце текста.

Наталья ВОРОБЬЁВА: Самое главное отличие клиники от салона – наличие медицинской лицензии. В первую очередь это подразумевает то, что процедуры выполняют врачи косметологи-дерматологи – квалифицированные специалисты с высшим медицинским образованием. В то время как в салонах сотруднику чаще всего достаточно иметь корочку о пройденных курсах.

Ещё один важный аспект – это стерильность и инфекционная безопасность пациента. Поскольку клиника – это медицинское учреждение, здесь действуют и соблюдаются строгие правила асептики и антисептики. Обязательно имеется специальное стерилизационное оборудование и применяются одноразовые расходные материалы. Помещение и оборудование соответствует всем нормам СанПиН. И, конечно, клиники оснащены противошоковым набором и аптечкой первой неотложной помощи.

Понятно, что для учреждений, не связанных с медициной, требования не такие строгие. Насколько это безопасно для вашего здоровья – судите сами.

Очень важно, что все препараты и аппараты, которые используют в клиниках, сертифицированы на территории РФ. Врачи имеют сертификаты, подтверждающие право работать на соответствующем аппарате или использовать тот или иной препарат в работе. Любой из вышеперечисленных документов предъявляется по первому же требованию пациента. А значит, вы можете быть уверены в безопасности процедур.

! К сожалению, как показывает практика, в некоторых салонах можно нарваться как на «серые» аппараты, так и на препараты, поставляемые недобросовестными поставщиками. Поэтому обязательно проверяйте все сертификаты при обращении в немедицинское учреждение.



Кроме того, ни одна процедура в клинике не будет проведена без консультации врача.

Врач –

выслушает и проведет осмотр;

исходя из анамнеза, расскажет, насколько выбранная процедура будет эффективной именно для вас;

объяснит механизм воздействия и возможные риски;

если процедура вам не рекомендована – посоветует другие технологии, которые не нанесут вреда и будут благотворными и эффективными именно в вашем случае.

В салонах чаще идут навстречу клиенту в плане желаемой процедуры, не учитывая, насколько это будет эффективно и безопасно в каждом конкретном случае.

Как и в любом медицинском учреждении, в клинике косметологии для каждого пациента заводится индивидуальная медицинская карта. В ней будет отражаться вся история манипуляций и примененных препаратов. Это очень важный документ, юридически подтверждающий ваши отношения с клиникой и помогает в случае спорных моментов.

В заключение хочу сказать, что наша красота напрямую связана со здоровьем. А значит, и доверять ее стоит людям, которые в этой сфере являются профессионалами!

Читайте также предыдущие выпуски «Советов эксперта» с Натальей Воробьёвой:

«Как избежать «серых» аппаратов, наводнивших бьюти-сферу»;

«Как избавиться от целлюлита приятно и безболезненно».